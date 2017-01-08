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Ormanda

Almanya’da yaşayan başarılı Türk işadamı , feci şekilde öldürüldü... Fidye ödenmesine rağmen cesedi ormanda bulunan Torun’a işkence edildiği ortaya çıktı

Ormanda infaz
Almanya'nın Ludwigshafen şehrinde iş yeri bulunan Türk iş adamı İsmail Torun, bir anda ülke gündeminin üst sıralarına çıktı. İsmail Torun geçen Çarşamba günü 3 kişi tarafından kaçırıldı. Şüpheliler, işadamının ailesini aradı, 1 milyon euro fidye istedi. Paranın ise bir kadın tarafından alınacağını söyledi. Büyük endişe yaşayan Torun'un yakınları hemen parayı ayarladı ve teslim etti. Ancak işadamı serbest bırakılmadı. Birçok işkenceye maruz kalan İsmail Torun, feci şekilde öldürülerek Bad Dürkheim kentinde ormanlık alana atıldı. Gördüğü işkenceler nedeniyle tanınmaz hale gelen işadamının kimliği dişinde yapılan inceleme sonunda belirlendi. Alman Polisi, 3 Türk şüphelinin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.

YAKINLARI ŞOKTA
Çevresi tarafından çok sevilen Torun'un ölüm haberini alan yakınları ise şoke oldu. Katledilen işadamının birçok derneğe yardım ettiği, defalara Umre'ye gittiğine dikkat çekildi. Samsunlu Torun, Samsunspor'a da büyük maddi desteklerde bulunmuştu. İsmail Torun'un birçok öğrenciye burs verdiği, yardıma muhtaç kişilere de maddi destekte bulunduğu ifade edildi.

MEVLÜT YÜKSEL
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