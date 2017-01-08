Ormanda infaz

Almanya'nınLudwigshafen şehrindeiş yeri bulunan Türkiş adamı İsmail Torun,bir anda ülke gündemininüst sıralarına çıktı. İsmailTorun geçen Çarşamba günü3 kişi tarafından kaçırıldı.Şüpheliler, işadamının ailesiniaradı, 1 milyon euro fidyeistedi. Paranın ise bir kadıntarafından alınacağınısöyledi. Büyük endişe yaşayanTorun'un yakınları hemenparayı ayarladı ve teslimetti. Ancak işadamı serbestbırakılmadı. Birçok işkenceyemaruz kalan İsmail Torun,feci şekilde öldürülerekBad Dürkheim kentindeormanlık alana atıldı.Gördüğü işkenceler nedeniyletanınmaz hale gelen işadamınınkimliği dişinde yapılan incelemesonunda belirlendi. AlmanPolisi, 3 Türk şüphelininkimliklerinin belirlendiğiniaçıkladı.
YAKINLARI ŞOKTA
Çevresi tarafından çok sevilen Torun'un ölüm haberini alan yakınları ise şoke oldu. Katledilen işadamının birçok derneğe yardım ettiği, defalara Umre'ye gittiğine dikkat çekildi. SamsunluTorun, Samsunspor'a dabüyük maddi desteklerdebulunmuştu. İsmail Torun'unbirçok öğrenciye bursverdiği, yardıma muhtaçkişilere de maddi destektebulunduğu ifade edildi.
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