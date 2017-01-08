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İran'ın eski cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

İran eski cumhurbaşkanlarından Rafsancani hayatını kaybetti.

İranın eski cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bu akşam Tahran'daki bir hastaneye kaldırılan Rafsancani, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

HUMEYNİ'DEN SONRA CUMHURBAŞKANI OLDU
İran İslam Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı olan Rafsancani, 1980'de meclise seçildi ve Meclis Başkanlığına getirildi. Dokuz yıl boyunca Meclis Başkanı olarak görev yapan Rafsancani 1989'da Humeyni'nin ölümünden sonra İran cumhurbaşkanı seçildi.
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  • 08 Ocak 2017, Pazar 20:06
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