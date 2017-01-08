Diekmann tacizci mi!

Axel Springer'deki tüm görevlerinden ayrılacağı bildirilen Bild'in eski yayın yönetmeni Kai Diekmann hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Der Spiegel dergisinin haberine göre, Potsdam Savcılığı, Kai Diekmann hakkında bir suç duyurusu yapıldığını doğruladı. İddialara göre Springer Yayınevi'nin bir çalışanı, Kai Diekmann'ı kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Kadın, ünlü gazetecinin kendisini geçtiğimiz yaz Potsdam'da yapılan etkinlikte taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Diekmann iddiaları reddetti. Bu kez de 'kamera görüntüleri var' iması yapıldı.
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