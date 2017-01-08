105 yaşında rekor kırdı

105 yaşında bir saat bisiklete binip 22.5 km yol kat ederek dünya rekoru kıran Fransız bisikletçi Robert Marchand, "30 kilometre de giderdim ama 'dopingli' diyebilirlerdi" dedi. Bir asır önce Robert Marchand'a spor hocası "Hiçbir şey başaramazsın" diyerek bisiklet tutkusundan vazgeçmesini önermişti. Ancak Marchand bu söz üzerine birçok şampiyonluk kazandı ve hala bisiklet üzerinde.