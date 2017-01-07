Meksika’yı yağmaladılar!

Meksika'da yükselen akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren halk sokaklara indi. Protestolar ilerleyen saatlerde yerini yağmalamaya bıraktı. Mexico state, Michoacan, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, ve Mexico City kentlerinde 300 dükkan tamamen yağmalandı. Asker, sokağa indi. 24 saatte 187 kişi gözaltına alındı. Mexico City'de dükkanını korumak isteyen 3 kişinin, yağmacıları yaraladığı belirtildi. Hükümet, 24 saat içinde yağmalama girişiminin son bulmaması halinde sert tedbirler alacağını açıkladı.