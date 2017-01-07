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52 milyon yıllık meyve

52 milyon yıllık meyve
Bilim adamları, Guney Amerika'nın Patagonya bolgesinde 52 milyon yıllık meyve i buldu. Komur tabakası icinde fosilleşmiş olarak bulunan meyvenin, domates, patates ve biber gibi bugun yaygın olarak kullanılan yer meyveleriyle aynı bitki ailesinden olduğu belirtildi. Bugune kadar soz konusu bitki ailesinden birkac tohum dışında fosil kaydı bulunamadığına dikkati ceken araştırmacılar, yeni bulgunun bitki sınıfın gecmişinin sanılandan 10 milyon yıl daha eski olduğunu ortaya cıkardığını kaydetti. Meyvenin domatesgiller ve yer kirazlarıyla benzer özellikte olduğu kaydedildi. İki ince kağıtsı dış yaprağın fanus şeklinde sardığı meyvenin ic dokusunun etli ve yenilebilir olduğu ifade edildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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BAYBURTLU RECEP BAYBURTLU RECEP

NASIL ANLAMIŞLAR 52 MİLYONLUK MEYVE OLDUĞUNU AMERİKALILAR LA BIRAKSINLAR BU İŞLERİ YALANI BIRAKAMIYORLARSA AZALTSINLAR BARİİİ

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 09.01.2017 13:31
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