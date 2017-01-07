Bilim adamları, Guney Amerika'nın Patagonya bolgesinde 52 milyon yıllık meyve fosili buldu. Komur tabakası icinde fosilleşmiş olarak bulunan meyvenin, domates, patates ve biber gibi bugun yaygın olarak kullanılan yer meyveleriyle aynı bitki ailesinden olduğu belirtildi. Bugune kadar soz konusu bitki ailesinden birkac tohum dışında fosil kaydı bulunamadığına dikkati ceken araştırmacılar, yeni bulgunun bitki sınıfın gecmişinin sanılandan 10 milyon yıl daha eski olduğunu ortaya cıkardığını kaydetti. Meyvenin domatesgillerve yer kirazlarıylabenzer özellikteolduğu kaydedildi. İki ince kağıtsı dış yaprağın fanus şeklinde sardığı meyvenin ic dokusunun etli ve yenilebilir olduğu ifade edildi.
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NASIL ANLAMIŞLAR 52 MİLYONLUK MEYVE OLDUĞUNU AMERİKALILAR LA BIRAKSINLAR BU İŞLERİ YALANI BIRAKAMIYORLARSA AZALTSINLAR BARİİİ
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