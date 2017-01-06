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Tarihi itiraf nda

'ınsızdırdığı ses kayıtlarına göre ABD Dışişleri Bakanı Suriye’ye askeri müdahale için Başkan ’yı ikna etmeye çalıştı ancak başarısız oldu, müdahale edilmeyerek 'ın güçlenmesi beklendi.

Tarihi itiraf ses kaydında

ABD Dışişleri Bakanı 'nin, Suriyeli muhaliflerle yaptığı toplantının nın sızdırıldığı öne sürüldü. Doğruluğu teyit edilmeyen bu kaydın bir kısmı, 30 Eylül tarihinde New York Times tarafından yayımlanmıştı. Ancak Temsilciler Meclisi, bu kayda erişimi engellemişti. Kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer organizasyonların hassas belgelerini yayınlayan 'in dün tamamını ifşa ettiği kayıtta, Kerry ile muhaliflerin, BM'deki Hollanda Misyonu'nda yaptıkları toplantının 37 dakikalık görüşmesi yer alıyor. Bakan Kerry'nin bu toplantıda, Suriye'ye askeri müdahale için Başkan Barack 'yı ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği iddia ediliyor.

"UZAKTAN İZLEDİK"
Kerry, terör örgütü 'ın büyüyüp güçlenmesini uzaktan izlediklerini, bunu da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i müzakereye zorlamak için yaptıklarını söylüyor. WND haber sitesinde ise Kerry'nin, "ABD'nin, Esed'in Rusya'dan yardım talep edebileceğini tahmin edemediklerini de açıklayan Kerry'nin 'Biliyorduk ki bu giderek büyüyordu ve biz seyirci kalıyorduk. DEAŞ güçlendikçe Esed tehdit altında olur sandık. Ancak o bizimle müzakere etmek yerine Putin ile anlaşmayı tercih etti' sözlerini kullandığı iddiasına yer verildi.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 18:22
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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birsu birsu

nobel barış ödüllü çöp

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 23:10
temel temel

aslin da olayin øzeti bu islami terør diye bir sey yok sadece islama yada ulkeleri isgal edilmek icin kurulan terør var bunu kuran da net olarak artik orta da

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evet3
hayır0
cevapla 06.01.2017 21:30
ihpus2922 ihpus2922

Obama'nın danışmanları CIA 'dir.Obama'nın içide siyah ,dışıda siyah .Müttefiklerinin kuyusunu kazan ve terörür besleyen ve destekleyen bir lider olarak tarihin karanlık sayfalarında en kötü ABD başkanı olarak yerini alacaksın mide bulandırıcı herif.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.01.2017 20:56
cemal cemal

yalan, amerika istemediği bilgiyi sızdırmaz dışarı algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar deaşı kuran zaten amerika nerde ne zaman ne yaparsa amerika yaptırıyor zaten

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evet3
hayır0
cevapla 06.01.2017 19:29
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