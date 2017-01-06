Saldırganı bulana para ödülü

Tenis dünyası, bıçaklı saldırıyla sarsıldı. 2 kez Wimbledon şampiyonu olan Çek tenisçi Petra Kvitova, geçen ay Çekya'nın Prostejov kentindeki evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sol elinden yaralanan Kvitova'nın sağlık durumunun iyi olduğu açılandı. Güvenlik güçleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kvitova'nın Prostejov Tenis Kulübü'ndeki sporcu arkadaşları, 26 yaşındaki tenisçiyi yaralayıp kaçan saldırganın yakalanmasına yardım eden kişiye 3 bin 850 dolar ödül verileceğini açıkladı. Çek tenisçinin sözcüsü Karel Tejkal ise Kvitova'nın yaralı parmaklarıyla alıştırmalara başladığını vurguladı.