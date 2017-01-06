ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, "ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik'i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın "ABD'nin İncirlik'i kullanıp Türkiye'nin El Bab operasyonlarına destek vermemesinin düşündürücü olduğu" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Cook, "İncirlik'in ne kadar önemli olduğunu ve koalisyonun bundan ne kadar minnettar olduğunu dün Albay Dorrian'dan işittiniz. Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Türk yetkililerin İncirlik ile ilgili sözleri konusunda Savunma Bakanı Ash Carter'in mevkidaşı ile görüşüp görüşmediği sorusuna Cook, şu cevabı verdi:
"Türklerle özel görüşmelerimiz devam ediyor. Türklerle her yaptığımız özel görüşmenin detayına girmeyeceğim ama biz İncirlik'ten operasyon yapmaya devam ediyoruz ve tekrar söyleyeyim ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik'i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz."
"DEAŞ HALA BİZİM ODAĞIMIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Münbiç ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Cook, açık cevap vermekten kaçınırken "Koalisyon ve ABD, DEAŞ'a odaklanmaya devam ediyor." dedi.
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Amerika Dünyanın güvenliği için Türkiyeyle işbirliği yaparak ve Rusyayıda katarak geleneksek Türk dostu politikalarına dönmeli.Gerçek büyük Amerikaya bu yakışır .Saygı karşılıklı eşit ilişkilere dayanır.Entrikalara dayanarak dostluk oluşturulmaz
incirligi kullanmak icin verdigimiz abd ve koalisyon gucleri vuruyoruz,.!!bu nasil is,incirligi icindekilerle,hepsi bi aradayken imha edile,.!!!
HADİ LAN DİNGİL ,, İŞİNİZE GELİNCE TÜRKİYE ÖNEMLİ MÜTTEFİKİMİZ ,,AMA EL ALTINDAN YILANI BESLE ,,ARTIK DÜNYADA KİMSE SİZE GÜVENMİYECEK ,,YALNIZ KOVBOY OLACAKSINIZ,,
ABD,İngiltere,İsrael her zaman gizliden şeytanlık ve düşmanlıklarını yaptılar bize. Daha keskin bir safhaya geçtiler. Gizliden yaparlar terörü, suikastı kullanarak,pişkin açıklamalar yaparak. Çünkü asla Türk milleti gibi cesur değillerdir. Erkek gibi savaşmasını bilmezler.Türk kadını bile bunlardan daha cesur savaşır.
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