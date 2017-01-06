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  1. Kraliçe’yi öldürüyordu!

katil askere af istedi

Netanyahu katil askere af istedi
İsrail Başbakanı , "Bugün her şeyden önce Elor Azaria (suçlu bulunan asker), onun ailesi, İsrail askerleri, anne ve babalar için zor bir gün. Elor'un affedilmesini destekliyorum" ifadelerini kullandı. Af yetkisini elinde bulunduran İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de bunu değerlendireceğini açıkladı. Azaria, yerde yatan yaralı Filistinli'yi başından vurarak öldürmüştü.
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