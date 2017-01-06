Kulüpte ölü bulundu

İngiliz gezgin ve spor eğitmeni StaceyTierney (29), 3 yıl önce Avustralya'yagitti. Burada seyahat paralarınıçıkarmak için bir striptiz kulübündeişe girdi. Erkeklere özel dans hizmetisunan genç kadın, 3 gün önce çalıştığı gecekulübünde ölü bulundu. Genç kadınıncansız bedeninin 12 saat boyuncamekanda bekletilmesi ve kulüptebulunanların Tierney için yardımçağırmaması şüpheleri beraberindegetirdi. Kızlarının ne iş yaptığını bilmeyenaile, ölüm haberiyle şok geçirdi.Avustralya polisinin cinayetşüphesi üzerinde durduğu ve kulüpçalışanlarının sorguya alındığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.