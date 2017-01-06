Kulüpte ölü bulundu

İngiliz gezgin ve spor eğitmeni Stacey Tierney (29), 3 yıl önce Avustralya'ya gitti. Burada seyahat paralarını çıkarmak için bir striptiz kulübünde işe girdi. Erkeklere özel dans hizmeti sunan genç kadın, 3 gün önce çalıştığı gece kulübünde ölü bulundu. Genç kadının cansız bedeninin 12 saat boyunca mekanda bekletilmesi ve kulüpte bulunanların Tierney için yardım çağırmaması şüpheleri beraberinde getirdi. Kızlarının ne iş yaptığını bilmeyen aile, ölüm haberiyle şok geçirdi. Avustralya polisinin cinayet şüphesi üzerinde durduğu ve kulüp çalışanlarının sorguya alındığı öğrenildi.