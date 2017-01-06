Kraliçe’yi öldürüyordu!

Buckingham Sarayı, dün sabaha karşı 03.00'te Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne sahne oluyordu. Dünyanın en iyi korunan yerleşim birimlerinden Buckingham Sarayı'nda korumalar gece nöbetindeydi. Sarayın koridorlarında siyah bir karartı gören koruma, silahını çekti. Nişan alan koruma "Kıpırdama" diye bağırdı, karşısında bir kaçak görmeyi bekleyen güvenlik, "Son kez uyarıyorum. Dur" diye bağırdı. Birkaç haftadır hastalığı nedeniyle dinlenen Kraliçe'nin güçsüz sesi, koruma görevlisinden kulağında çınladı. "Benim, Kraliçe" sesiyle silahını indiren koruma, Kraliçe'den defalarca özür diledi. Silahın ateş pozizyonuna geldiğini belirten yetkililer, "Büyük bir mucizeye şahit olduk. Kraliçe II. Elizabeth'i kaybedebilirdik" açıklaması yaptı.
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