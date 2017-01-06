ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Sağ yakalanan zanlının kimliği öğrenildi.
Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Terminal 2'de, bagaj alım bölgesinde meydana gelen saldırının nedenine henüz netlik kazanmadı. Ortalama 650 uçuşun gerçekleştiği Fort Lauderdale-Hollywod Uluslararası Havalimanı günde 73 bin yolcuya hizmet veriyor.
Saldırganı gözaltına alan polis, olayın Terminal 2'nin bagaj teslim bölümünde meydana geldiğini bildirdi.
Polis, olay yerindeki yolcuları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.
Dört terminali bulunan havalimanında günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.
Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter mesajında, "Lauderdale Havaalanındayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor." bilgisini verdi.
TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi.
CNN'e konuşan Broward County Valisi Barbara Sharief, "Zanlının başka birileriyle koordineli hareket ettiğine dair şu an elimizde bir kanıt yok. Şu anda gözaltında ve olayı soruşturuyoruz" dedi. Yetkililerin, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu öğrenmek üzere çalışmaları sürdürdükleri, olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunun değerlendirildiği aktarıldı.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Havalimanı saldırısını düzenleyen kişinin kimliği Esteban Santiago olarak açıklandı. Santiago'nun askeri kimlik taşıdığı ve New Jersey doğumlu olduğu belirtildi.
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hayatımda şunu öğrendim gülme komşuna gelir başına sevinmiyoruz ama sizde gerçeklerle yüz yüze gelin de aklınız başınıza belki geli
ölenlere Allah rahmet etsin,,,yaralılara şifa versin ama yemin ediyorum günün en güzel haberi,,,,devamı gelsin daha beterleri olsun....... kaos olsun ,,iç savaş çıksın....
hristiyan terörü hortladı(sanırım saldırgan hristiyan)kimliğinde islam yazınca din üzerinden oluyorda bu niye olmasın
Beter olsunlar
laila yerine Lauderdale havalimanını karıştırmış olabilirmi..:))
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