Yol Durumu
  1. Küstah Valls
  2. Prisonbreak gibi ünlendi

Washington yalancı

Washington yalancı
Başkanı , Moskova'yı seçimlere müdahale etmekle suçlayıp Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı. Bu suçlamaları Fox News'te değerlendiren Wikileaks'in kurucusu , "Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamalar, Beyaz Saray'a giren Trump yönetiminin meşruiyetini azaltma amaçlı" dedi. ABD yönetiminin yalan söylediğini belirten Assange, "Trump'a kaybeden Demokrat Hillary Clinton'ın yanı sıra John Podesta ve Debbie Wasserman Schultz gibi isimler, ifadelerinin seçim sonuçlarını değiştirdiğini kabul etti" dedi. Assange, şöyle konuştu: WikiLeaks'in yayınladığı belgelerin doğru olduğu ortada. Doğru olduğu için Amerika'da da geniş kabul gördü. Bizim belgeleri Rusya'dan aldığımız saçma Bunun böyle olmadığını Obama ve ekibi de çok iyi biliyor. Ancak yaptıkları açıklamalar nedense bizi hiç şaşırtmıyor...
Etiketler: , ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar