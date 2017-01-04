Washington yalancı

ABD Başkanı Barack Obama, Moskova'yı seçimlere müdahale etmekle suçlayıp Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı. Bu suçlamaları Fox News'te değerlendiren Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, "Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamalar, Beyaz Saray'a giren Trump yönetiminin meşruiyetini azaltma amaçlı" dedi. ABD yönetiminin yalan söylediğini belirten Assange, "Trump'a kaybeden Demokrat Hillary Clinton'ın yanı sıra John Podesta ve Debbie Wasserman Schultz gibi isimler, ifadelerinin seçim sonuçlarını değiştirdiğini kabul etti" dedi. Assange, şöyle konuştu: WikiLeaks'in yayınladığıbelgelerin doğru olduğu ortada.Doğru olduğu için Amerika'dada geniş kabul gördü. Bizimbelgeleri Rusya'dan aldığımızsaçma Bunun böyle olmadığınıObama ve ekibi de çok iyibiliyor. Ancak yaptıklarıaçıklamalar nedense bizi hiçşaşırtmıyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.