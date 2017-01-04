Türk’ün zaferi

Romanya'da bir ilk yaşandı... Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) önerdiği Sorin Grindeanu'yu başbakan olarak görevlendirdi. Grindeanu da, kabine üyelerini açıkladı. Başbakanlığı reddedilen Tatar Türkü Sevil Shhaideh, başbakan yardımcısı oldu. Sevil Shhaideh, "Çok önemli sorunları kısa sürede çözmeliyiz. Aksi durumda, önümüze yeni engeller çıkar" dedi.