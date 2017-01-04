Prisonbreak gibi ünlendi

Brezilya'da iki gün süren ve en az 60 mahkumun öldüğü isyanda firar edenlerden biri, kaçarken çektiği selfieyi Facebook hesabında paylaştı. Amazon ormanları içindeki Manaus kentindeki kanlı ayaklanmada 70'den fazla mahkumun firar ettiği resmi olarak açıklanmıştı. Firarilerden biri, hırsızlıktan hüküm giyen Brayan Bremer. İşte o mahkum, üstündeki Bayern Münih formasıyla kaçarken çektiği fotoğraf, kısa sürede internette popüler oldu. Fotoğrafın altında ise, 'Hapishaneden kaçış' yazıyordu. Fotoğrafta mahkumun yanında bir arkadaşı daha var ancak o daha sonra polis tarafından yakalandı.