New York'ta tren kazası: 103 yaralı

Rockaway'den hareket eden LIRR (Long Island Rail Road) treni, yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı sabah saatlerinde Brooklyn Atlantic Terminali'nde platformda duramayarak bariyerlere çarptı. Yerel saatle 08:00 sıralarında meydana gelen kazada 103 yolcu değişik yerlerinden hafif yaralandı. Kaza sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bazı hafif yaralılara ilk yardım ekipleri terminalde müdahale etti.
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