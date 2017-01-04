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New York'ta tren kazası: 103 yaralı

ABD'nin New York kentinde, Long Island-Brooklyn semtleri arasında sefer yapan yolcu treni, Brooklyn Atlantic Terminal’inde bariyerlere çarptı. Paniğe yol açan kazada 103 kişi hafif yaralandı.

New Yorkta tren kazası: 103 yaralı
Rockaway'den hareket eden LIRR (Long Island Rail Road) treni, yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı sabah saatlerinde Brooklyn Atlantic Terminali'nde platformda duramayarak bariyerlere çarptı. Yerel saatle 08:00 sıralarında meydana gelen kazada 103 yolcu değişik yerlerinden hafif yaralandı. Kaza sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Bazı hafif yaralılara ilk yardım ekipleri terminalde müdahale etti.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba 23:52
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