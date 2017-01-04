MOSSAD kadın arıyor!

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD, genç kadınları gözüne kestirdi. MOSSAD, gazetelere verdiği ilanda, “Çok güçlü bir kadın arıyoruz. Bizim için, şu anda ne yaptığı da önemli değil” ifadelerini kullandı...
Son dönemde zor günler geçiren MOSSAD, yapılanma sürecine girdi. Araştırmalara göre özellikle kadınajan konusunda sorun yaşayan MOSSAD, ilan verdi. İsrail gazetelerinde İbranice yayımlanan ilanda MOSSAD, "Güçlü birkadın arıyoruz, bizim için ne yaptığıönemli değil. Önemli olansenin kim olduğun. MOSSADözel karakter sahibi güçlü istihbaratgörevlisi arıyor" ifadeleriyle kampanyayı duyurdu.
FRANSA VE RUSYA
Sosyal medyada da yayılan ilanda genç kadınlara hitaben, "Eğer güç ve karaktersahibiysen, bizimle yeni birtecrübe kazanacaksın" diye mesaj veren MOSSAD saflarına katılmak isteyen genç kadınların, "Zorlu görevlerde yüksekperformans, her göreve tamistidat ve belirsizlik içerenkoşullarda çalışma" şartlarını göz önünde bulundurmalarını istedi. Yurtdışı acil görevlerin hizmet şartlarının bir parçası olduğu belirtilen ilanı İsrail Başbakanlık Sözcüsü OfirGendelman da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Arapça olarak paylaştı. Gendelman, İsrailli kadınlara hitaben yaptığı paylaşımda, "MOSSAD'akatılmak ister misin? MOSSAD,normal olmayan şartlardaçalışabilecek, güçlü karakterlive yüksek performans sahibikadın casus yetiştirmekampanyası başlattı" ifadelerini kullandı. Başbakanlığına bağlıolan MOSSAD'ın kabul edeceği kadın ajanların, Fransa ve Rusya'da görev yapacağı iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.