Yol Durumu
  1. 1980’in ilk bebeği 2017’nin ilk annesi
  2. İbadi'den PKK'ya sert mesaj

arıyor!

İstihbarat Servisi , genç ları gözüne kestirdi. MOSSAD, gazetelere verdiği ilanda, “Çok güçlü bir kadın arıyoruz. Bizim için, şu anda ne yaptığı da önemli değil” ifadelerini kullandı...

MOSSAD kadın arıyor!
Son dönemde zor günler geçiren MOSSAD, yapılanma sürecine girdi. Araştırmalara göre özellikle konusunda sorun yaşayan MOSSAD, ilan verdi. gazetelerinde İbranice yayımlanan ilanda MOSSAD, "Güçlü bir kadın arıyoruz, bizim için ne yaptığı önemli değil. Önemli olan senin kim olduğun. MOSSAD özel karakter sahibi güçlü istihbarat görevlisi arıyor" ifadeleriyle kampanyayı duyurdu.

FRANSA VE RUSYA
Sosyal medyada da yayılan ilanda genç kadınlara hitaben, "Eğer güç ve karakter sahibiysen, bizimle yeni bir tecrübe kazanacaksın" diye mesaj veren saflarına katılmak isteyen genç kadınların, "Zorlu görevlerde yüksek performans, her göreve tam istidat ve belirsizlik içeren koşullarda çalışma" şartlarını göz önünde bulundurmalarını istedi. Yurtdışı acil görevlerin hizmet şartlarının bir parçası olduğu belirtilen ilanı İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Arapça olarak paylaştı. Gendelman, İsrailli kadınlara hitaben yaptığı paylaşımda, "MOSSAD'a katılmak ister misin? MOSSAD, normal olmayan şartlarda çalışabilecek, güçlü karakterli ve yüksek performans sahibi kadın casus yetiştirme kampanyası başlattı" ifadelerini kullandı. Başbakanlığına bağlı olan MOSSAD'ın kabul edeceği kadın ajanların, Fransa ve Rusya'da görev yapacağı iddia edildi.
Etiketler: , , ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar