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Küstah Valls

Küstah Valls
Fransa'da cumhurbaşkan aday adayı , seçim programını açıkladı. Özellikle Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkarak oy toplamak isteyen Valls, 'daki Türkler'in büyük tepkisini çekti. Valls'in, "Türkiye dostumuz ancak AB'ye girecek kapasitede değil" ifadesine gurbetçiler, "Sarkozy de Türk düşmanıydı. Ama artık ortalıkta yok" cevabını verdi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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