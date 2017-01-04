1980’in ilk bebeği 2017’nin ilk annesi

İzlanda'da1980 yılında doğanilk bebek olan KatrÌnGuojonsdottir,37 yıl sonra2017'nin ilk bebeğinidoğurdu. Böylece,anne-oğul yalnızcaaynı doğumgününü paylaşmaklakalmadı, aynızamanda dünyadaeşine az rastlanırbir unvana da sahip oldu. Yılbaşıgecesi doğum kliniğinde nöbetçiolan ebe Herborg Palsdottir, doğumunsorunsuz geçtiğini açıkladı.Guojonsdottir, "Bunun şakasınıyapmıştık ama gerçek olacağınahiç ihtimal vermedik" dedi.Yeni doğan bebek ise Guojonsdottirçiftinin üçüncü çocuğuoldu.
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