1980’in ilk bebeği 2017’nin ilk annesi

İzlanda'da 1980 yılında doğan ilk bebek olan KatrÌn Guojonsdottir, 37 yıl sonra 2017'nin ilk bebeğini doğurdu. Böylece, anne-oğul yalnızca aynı doğum gününü paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda dünyada eşine az rastlanır bir unvana da sahip oldu. Yılbaşı gecesi doğum kliniğinde nöbetçi olan ebe Herborg Palsdottir, doğumun sorunsuz geçtiğini açıkladı. Guojonsdottir, "Bunun şakasını yapmıştık ama gerçek olacağına hiç ihtimal vermedik" dedi. Yeni doğan bebek ise Guojonsdottir çiftinin üçüncü çocuğu oldu.