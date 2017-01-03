Polisiye roman

Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis’in aşk cinayetine kurban gittiği belirlendi. Elçiyi öldüren 29 yaşındaki polis memuru Sergio Gomes Morreira Filho verdiği fiadede, “Eşiyle ilişkimiz vardı. Fracois’e şiddet uyguladığı için onunla konuşmak istedim. Cinayeti önceden planlamadım” dedi
Tüm dünya terörle kabusunu yaşarken, geçtiğimiz günlerde korkutan haber Brezilya'dan geldi. Yunanistan Büyükelçisi KyriakosAmiridis'in, Rio de Janeiro kenti yakınında, Nova Iguaçu bölgesinde öldürüldüğü öğrenildi. Son dönemde Rus büyükelçilerine yönelik suikastler yaşanırken, Amiridis'in de benzer bir saldırıya kurban gitmiş olabileceği ihtimali akıllara geldi. Güvenlik güçleri, cinayetle ilgili çalışmalarına devam etti. Elçinin öldürülüp yakıldığı otomobilin kiralık olduğu belirlendi. Aracı kiralayan kişinin de elçinin karısı Fracois Amiridis çıktı. Bunun üzerine şüpheler, genç kadının üzerine yöneldi.
23 BİN EURO VERMİŞ
Araştırmalar sonucunda kadının yasak aşk yaşadığı tespit edildi. İki aşık tutuklanıp cezaevine gönderildi. Katil polis memuru Sergio Gomes MorreiraFilho (29) ifadesinde tüm suçu üstlendi. Filho ifadesinde şunları söyledi: "Fracois ile sık sık bir araya geliyorduk. Elçinin bundan haberi vardı. Hiçbir şeyi önceden planlanmadım. Eşine şiddet uygulamaması konusunu görüşmek için yanına gittim. Kendimi savunurken onu öldürdüm. Kuzenimi ise olaya tanık olması için götürmüştüm." Ancak Filho'nun kuzeni verdiği ifadede, Fracois'in kendisine cinayete yardımcı olması için 23 bin euro teklif ettiğini belirtti.
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