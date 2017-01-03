İbadi, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan hükümet binasında basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yapacağı ziyarete değinen İbadi, "Türkiye Başbakanının Irak ziyareti, karşılıklı ziyaretler ve ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında olacak. Türkiye ve tüm ülkelerle siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesini istiyoruz." dedi.

PKK'NIN SALDIRIDA BULUNMASINI KABUL ETMEYİZ

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığıyla ilgili İbadi, "PKK'nın Irak topraklarını kullanıp Türkiye'ye saldırılarda bulunmasını kabul etmeyiz. Anayasamız da buna izin vermiyor." dedi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuyla ilgili konuşan İbadi, güvenlik güçlerinin DEAŞ'a karşı son günlerde ilerleme kaydettiğini, örgütün "bitirilmesi" için dünya ülkelerinden istihbarat paylaşımı konusunda destek talebinde bulundu.

Musul vilayet meclisi üyelerine de seslenen İbadi, hizmet amaçlı toplantılarını kurtarılan bölgelerde yapmaya başlamalarını istedi.

İbadi, Musul'da kurtarılan bölgelerde ailelere gıda karneleri dağıtılmaya ve okulların yeniden açılmaya başlandığını dile getirdi.