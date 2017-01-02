Yardıma hazırız

İNGİLTERE: Alçakça terör saldırısının ardından düşüncelerimiz Türkiye ile birliktedir. Türk dostlarımızla omuz omuza duruyoruz. NATO: Kalbimiz, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla.
ALMANYA: Derin bir dehşet içindeyiz. Üzüntülerimiz İstanbul'daki insanlarla beraber. Bu insanlığı hiçe sayan sinsi bir saldırı...
AP: Teröristler kutlamaları, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbimiz İstanbul ve Türkiye'yle.
FRANSA: Kalbimiz, bu sembolik gecede saldırıya uğrayan Türkiye'yle... AB: Bu tür olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz.
AVUSTURYA: İstanbul'da yeni yıla korkunç başlangıç.
FİLİSTİN: Terör ve sorumlularına karşı bölge devletleri arasında ve uluslararası alanda koordinasyonun güçlendirilmesi, uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi gerekiyor.
AZERBAYCAN: Terörizme karşı en sert ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesini destekliyoruz.
ÇİN: Terörün her türlüsüne şiddetle karşı çıkıyoruz. Bölgesel ve küresel barışı sürdürmek için Türkiye ve uluslararası toplumla çalışmayı istiyoruz.
İRAN: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tüm Türk halkı ve hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerimizi sunuyoruz
YUNANİSTAN: Türk halkına olan tam dayanışmamızı ifade ediyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
İSRAİL: Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Dualarımız, yakınlarını kaybedenlerle ve yaralılarladır.
MISIR: Din ve ırk ayrımı yapılmaksızın, tüm dünya halklarını tehdit eden terör olgusunun sona erdirilmesi için uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi gerekiyor.
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