Son hedef Irak ve Somali

İstanbul'daki saldırının şoku geçmeden bu kez Irak ve Somali'den haberler geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr City semtine bombalı araç saldırısı düzenlendi. 39 kişi hayatını kaybetti. 57 kişinin de yaralandığı saldırıyı DEAŞ üstlendi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da ise havaalanı yakınlarında patlama meydana geldi. Gökyüzüne dumanlarınyükseldiği patlamadansonra silah sesleri duyuldu. Saldırıları Eş Şebab üstlendi.
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