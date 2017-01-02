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Son hedef ve

Son hedef Irak ve Somali
İstanbul'daki saldırının şoku geçmeden bu kez ve 'den haberler geldi. Irak'ın başkenti 'ın semtine bombalı araç saldırısı düzenlendi. 39 kişi hayatını kaybetti. 57 kişinin de yaralandığı saldırıyı DEAŞ üstlendi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da ise havaalanı yakınlarında patlama meydana geldi. Gökyüzüne dumanların yükseldiği patlamadan sonra silah sesleri duyuldu. Saldırıları Eş Şebab üstlendi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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