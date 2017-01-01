Yılbaşı paniği

Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyada olası bir terör saldırısına karşı güvenlik önlemi alındı. Kutlamaların yapılacağı meydanların girişleri beton bloklarla kapatıldı. Polis sayıları artırıldı
Yeni yıl kutlamaları için Avrupa ve Amerika'da güvenlik önlemleri üst seviyelere çıkarıldı. Fransa, yaşanabilecek bir terör saldırısına karşın 100 binden fazla polis, jandarma ve asker, kutlamalarda görevlendirdi. Nice ve Berlin'de meydanagelen olası bir kamyonlu saldırıya karşı dakalabalık bölgelerin girişlerine beton bloklaryerleştirildi. Almanya'da da içişleri bakanlığı ülke genelinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Geçen yıl başta Köln olmak üzere birçok kentte yaşanan taciz olayları ve şiddetin önüne geçilmesi için kutlama meydanlarına polis takviyesi yapıldı. Berlin'de de bazı bölgelere beton bloklar yerleştirildi.
ÖZEL TİMLER GÖREV YAPTI
Amerikanın New York şehrinde de polis ekipleri şehrin birçok bölgesine yerleştirildi. Kutlamalarınyapıldığı ünlü Times meydanında arama noktalarıkuruldu. Burada da olası bir araç saldırısına karşı önlem alan New York Emniyet Teşkilatı tüm cadde ve yolları tırlar, kum yüklü kamyonlar ve diğer engelleyici araçlarla kapattı. Terörle mücadele ekipleri, bomba uzmanı timler gibi, New York Polis Teşkilatı'na bağlı birçok elit tim yılbaşında görev yaptı. Binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Çok sayıda polis helikopterleri Times Meydanı'nı havadan kontrol etti.
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