Yılbaşı paniği

FRANSA

yıl kutlamaları için'da güvenlik önlemleri üst seviyelere çıkarıldı. Fransa, yaşanabilecek bir terör saldırısına karşın 100 binden fazla polis, jandarma ve asker, kutlamalarda görevlendirdi.Almanya'da da içişleri bakanlığı ülke genelinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Geçen yıl başta Köln olmak üzere birçok kentte yaşanan taciz olayları ve şiddetin önüne geçilmesi için kutlama meydanlarına polis takviyesi yapıldı. Berlin'de de bazı bölgelere beton bloklar yerleştirildi.Amerikanın New York şehrinde de polis ekipleri şehrin birçok bölgesine yerleştirildi.. Burada da olası bir araç saldırısına karşı önlem alan New York Emniyet Teşkilatı tüm cadde ve yolları tırlar, kum yüklü kamyonlar ve diğer engelleyici araçlarla kapattı. Terörle mücadele ekipleri, bomba uzmanı timler gibi, New York Polis Teşkilatı'na bağlı birçok elit tim yılbaşı nda görev yaptı. Binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Çok sayıda polis helikopterleri Times Meydanı'nı havadan kontrol etti.