Medvedev'den Yıldırım'a taziye ve destek telefonu

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı dolayısıyla taziye dileklerini ve dayanışma mesajlarını ilettiği, Rusya'nın nereden kaynaklanırsa kaynaklansın Türkiye'nin terörle mücadelesine güçlü desteğini teyit ettiği bildirildi.

Başbakan Yıldırım'ın Rusya Başbakanı Medvedev ile telefon görüşmesinde, İstanbul'daki terör saldırısının, Türkiye ile Rusya'nın bölgede barışı kalıcı hale getirmek için aldıkları inisiyatifle aynı dönemde gerçekleşmesinin bir tesadüf olmadığını, bu saldırılara rağmen Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede güvenlik ve istikrarın temini için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ifade ettiği belirtildi.