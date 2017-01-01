En yaşlı panda öldü

Çin'de yaşayan dünyanın en yaşlı erkek pandası Pan Pan, 31 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebinitespit etmek için otopsi yapılacağıöğrenildi. Kanser ve başka sağlık sorunları olan Pan Pan, katarakt ve diş sorunları gibi rahatsızlıklara da sahipti. Doğal yaşamda olmayan pandaların yüzde 25'inin Pan Pan'ın torunu olduğu belirtildi. Yaşı insanömrüne kıyasladığında yaklaşık100'e tekabül ediyordu. Dünyanın en yaşlı pandası Jia Jia ise ekim ayında Hong Kong'da 38 yaşında hayatını kaybetmişti.
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