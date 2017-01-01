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En yaşlı öldü

En yaşlı panda öldü
Çin'de yaşayan dünyanın en yaşlı erkek sı Pan Pan, 31 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebini tespit etmek için otopsi yapılacağı öğrenildi. Kanser ve başka sağlık sorunları olan Pan Pan, katarakt ve diş sorunları gibi rahatsızlıklara da sahipti. Doğal yaşamda olmayan pandaların yüzde 25'inin Pan Pan'ın torunu olduğu belirtildi. Yaşı insan ömrüne kıyasladığında yaklaşık 100'e tekabül ediyordu. Dünyanın en yaşlı pandası Jia Jia ise ekim ayında Hong Kong'da 38 yaşında hayatını kaybetmişti.
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