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Aşk ı!

si Kyriakos Amiridis’in öldürülmesi bütün dünyayı sarstı. Ancak olayın değil yasak aşk cinayeti olduğu anlaşıldı. Katil, lı bir polis, azmettirici ise elçinin karısı çıktı

Aşk suikastı!
Bombalar, saldırılar ve peş peşe gelen ları... Bütün dünya, terör illetiyle boğuşurken bir acı haber de Brezilya'dan geldi! Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Amiridis, Rio de Janeiro kenti yakınında, Nova Iguaçu bölgesinde öldürülmüş olarak bulundu! Herkes şok oldu! "Yeni bir suikast mı?", "Kim, neden yaptı?" soruları havada uçuştu! Ancak ipuçlarını takip eden polis, şaşırtıcı bir gerçeğe ulaştı.

KATİLLERİ YAKALANDI
Elçinin öldürülüp yakıldığı otomobil, kiralık çıktı. Aracı kiralayan kişinin ise bizzat büyükelçinin karısı Fracois Amoridis olduğu anlaşıldı! Bunun üzerine bayan Amoridis'in gizemli hayatı araştırıldı. Ve 29 yaşında genç bir polis memuruyla yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmaların ardından yasak aşk yaşayan ikili hemen yakalandı. Sergio Moreira Filho isimli polis sorgulandı. Zanlı,Yunan elçi Kyriakos Amiridis'i önce evde öldürdüğünü; ardından da otomobile koyarak yaktığını itiraf etti. Şok sözler üzerine eli kanlı aşıklar Sergio Moreira Filho ve Fracois Amoridis ile onlara yardım eden bir kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yunanistan Büyükelçisi Kyria Amiridis'in ölümünün ardından eşi Fracois Amaridis ve polis sevgilisi Sergio Moreira Filho gözaltına alındı.
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