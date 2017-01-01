Aşk suikastı!

YunanistanBüyükelçisi Kyriakos Amiridis’in öldürülmesi bütün dünyayı sarstı. Ancak olayın suikast değil yasak aşk cinayeti olduğu anlaşıldı. Katil, Brezilyalı bir polis, azmettirici ise elçinin karısı çıktı
Bombalar, saldırılar ve peş peşe gelen büyükelçisuikastları... Bütün dünya, terör illetiyle boğuşurken bir acı haber de Brezilya'dan geldi!Yunanistan BüyükelçisiKyriakos Amiridis, Rio deJaneiro kenti yakınında,Nova Iguaçu bölgesindeöldürülmüş olarak bulundu! Herkes şok oldu! "Yeni birsuikast mı?", "Kim, nedenyaptı?" soruları havada uçuştu! Ancak ipuçlarını takip eden polis, şaşırtıcı bir gerçeğe ulaştı.
KATİLLERİ YAKALANDI
Elçinin öldürülüp yakıldığı otomobil, kiralık çıktı. Aracı kiralayan kişinin ise bizzat büyükelçininkarısı Fracois Amoridis olduğu anlaşıldı!Bunun üzerine bayan Amoridis'in gizemlihayatı araştırıldı. Ve 29 yaşında genç birpolis memuruyla yasak aşk yaşadığı ortayaçıktı. Yapılan araştırmaların ardından yasakaşk yaşayan ikili hemen yakalandı. Sergio Moreira Filho isimli polis sorgulandı. Zanlı,Yunan elçi Kyriakos Amiridis'i önce evde öldürdüğünü; ardından da otomobile koyarak yaktığını itiraf etti. Şok sözler üzerine eli kanlı aşıklar SergioMoreira Filho ve Fracois Amoridis ile onlarayardım eden bir kişi daha tutuklanarakcezaevine gönderildi.
Yunanistan Büyükelçisi Kyria Amiridis'in ölümünün ardından eşi Fracois Amaridis ve polis sevgilisi Sergio Moreira Filho gözaltına alındı.
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