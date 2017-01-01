Yol Durumu
  1. Aşk suikastı!
  2. Maryland'da hareketli saatler yaşandı!

’yi terk ettiler

Washington’ın sınırdışı kararı verdiği 35 Rus diplomat, dün ’den ayrıldı. 20 Ocak’ta Obama’nın yerine geçecek olan Trump ise çok rahatsız

ABD’yi terk ettiler
ABD, ve Türkiye'nin Ortadoğu'da aktif olması nedeniyle çılgına döndü. Rusya'ya karşı yeni ambargoları hayata geçiren , 35 Rus diplomatın da sınırdışı edileceğini açıkladı. İşte o , dün yola çıktı. New York ile Maryland'deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılması kararının ardından, Rus diplomatlar ve ailelerin dün sabah ayrıldığı görüldü. Rus diplomatlar ve ailelerinin yaklaşık 8 araba, bir otobüs ve bir kamyondan oluşan bir konvoyla yerel saatle saat 11.35 sularında Maryland'den ayrıldığı anlar kameraya yansıdı. Özel mülkiyet olması sebebiyle polis tarafından girişleri kısıtlanan ve basın mensuplarının en fazla 1,5 kilometre yaklaşabildikleri yerleşke, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir trafik oluştu. ABD Başkanı Obama, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istemişti. Trump, bu olay nedeniyle bir hayli tepkili. Kurmaylarıyla bir toplantı yapan Trump, "Rusya ile yakın ilişki içinde olmalıyız" dedi.
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