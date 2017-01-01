ABD’yi terk ettiler

ABD, Rusya ve Türkiye'nin Ortadoğu'da aktif olması nedeniyle çılgına döndü. Rusya'ya karşı yeni ambargoları hayata geçiren ABD, 35 Rus diplomatın da sınırdışı edileceğini açıkladı. İşte o diplomatlar, dün yola çıktı. New York ile Maryland'deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılması kararının ardından, Rus diplomatlar ve ailelerin dün sabah ayrıldığı görüldü. Rus diplomatlarve ailelerinin yaklaşık8 araba, bir otobüs ve bir kamyondanoluşan bir konvoyla yerelsaatle saat 11.35 sularında Maryland'denayrıldığı anlar kamerayayansıdı. Özel mülkiyet olması sebebiyle polis tarafından girişleri kısıtlanan ve basın mensuplarının en fazla 1,5 kilometre yaklaşabildikleri yerleşke, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir trafik oluştu. ABD Başkanı Obama, "başkanlık seçimlerinesiber saldırı iddiaları" kapsamında 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istemişti. Trump, bu olay nedeniyle bir hayli tepkili. Kurmaylarıyla bir toplantı yapan Trump, "Rusya ile yakın ilişkiiçinde olmalıyız" dedi.
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