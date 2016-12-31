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Kritik Suriye kararı 'da kabul edildi

BM Güvenlik Konseyi'nde (), ve 'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Kritik Suriye kararı BMGKda kabul edildi

, Suriye'de yürürlüğe giren ateşkes mutabakatını kapalı oturumda görüştükten sonra ve tarafından Konsey'e sunulan karar tasarısını oyladı.

Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Karar, ayrıca ülke geneline "acilen, güvenli ve engelsiz" insani yardım ulaştırılmasını ve ocak ayının sonlarına doğru rejim ve muhalifler arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da, BM'nin kolaylaştırıcılığında müzakerelerin başlamasını talep ediyor.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 21:18
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