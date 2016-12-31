Kraliçe hasta ama ölmedi

Son zamanlarda İngiltere'de çıkan 'Kraliçe II. Elizabeth öldü' haberlerine Buckingham Sarayı'ndan sert tepki geldi. Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin ölmediği sadece soğuk algınlığı geçirdiği bu tür haberlerin kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi. Kraliyet yetkililerinin, bazı gazeteleri de uyardığı iddia edildi.