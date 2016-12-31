Kabusovski

Rusya son 10 günde 6. kez şoka girdi. Büyükelçi Karlov, FETÖ suikastına kurban gitti. Diplomat Polşikov, evinde can verdi. NATO denetçisi Chandelon, katledildi. Rus uçağı Karadeniz’e düştü. Rosneft’in ikinci adamı Erovinkin öldü. Dün de Tel Aviv Büyükelçisi Petroviç, yemekten zehirlendi...
Türkiye ile Rusya arasındaki kriz ortadan kaldırıldı. İki ülke yakınlaştı. Ancak bu gelişme, derin dünyayı sarstı! Hem Türkiye'de hem de Rusya'da korkunç saldırılar yaşandı. Aralık ayında iki ülke de üst aklın ilk hedefi arasında yer aldı. Türkiye, Beşiktaş ve Kayseri'deki kalleş saldırılara maruz kaldı. Rusya için de kabus dolu günler başladı. 19 Aralık'ta Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatı bir suikastla sonlandı. Katil, FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş'tı. Aynı gün Rusya Dışişleri'nde çalışan diplomat Petri Polşikov'un Moskova'daki evinde ölü bulunduğu açıklandı. Yine 19 Aralık'ta, Sibirya'da Rus askeri uçağı yere çakıldı.
KORUMASI YOKTU
23 Aralık'ta Rusya'nın NATO denetçisi General Yves Chandelon infaz edilirken, 25 Aralık 2016'daRus uçağı, Soçi açıklarında düşüp Karadeniz'in karanlık sularına battı. Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan kurtulan kimse olmadı. 28 Aralık'ta ise Rus enerji devi Rosneft'in ikinci adamı Oleg Erovinkin'in cansız bedeni arabasında bulunurken, akıllarda suikast vardı. Rusya dün de İsrail'den gelen haberle şok yaşadı. Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Alexander Petroviç, yediği yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Buna göre Petroviç, akşam yemeği için önceki gün soluğu İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Manta Ray restoranda aldı. Yanına korumalarını almadı. Petroviç, yemek yedikten kısa bir süre sonra zehirlendi. Büyükelçi Petroviç, hemen Tel Aviv'deki özelbir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Petroviç'in sağlık durumuyla ilgili de birbirinden farklı açıklamalar geldi. İsrail kaynaklı bazı internetsiteleri büyükelçinin durumunun kritik olduğunubazıları da tedavisinin iyi gittiğini kaydetti. Rus Büyükelçi'nin zehirlenmeden iki gün önce ise ABD aleyhinde açıklamalar yapması son derece dikkat çekiciydi. Öte yandan Suriye'nin başkenti Şam'dakiRus Büyükelçiliği'ne 2 günde 2 ayrı saldırı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şam Büyükelçiliği'ne havan topu mermisi atıldığını bildirdi.
Büyükelçi Alexander Petroviç İsrail'in en iyi 26 restoranından biri olan Manta Ray'da akşam yemeği yedi. Ancak bu yemek onu ölümle burun buruna getirdi.
İŞTE O SALDIRILAR
10 Aralık 2016: Beşiktaş saldırısı
17 Aralık 2016: Kayseri saldırısı
19 Aralık 2016: Rus diplomat Petr Polşikov'un yaşamını yitirmesi
23 Aralık 2016: NATO'da General Yves Chandelon'ın infaz edilmesi
25 Aralık 2016: Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyan uçağın düşmesi
28 Aralık 2016: Rus enerji devi Rosneft'in ikinci adamı Oleg Erovinkin'in hayatını kaybetmesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.