ABD diplomasisi

ABD Devlet Başkanı Barack Obama, giderayak dünya gündemini değiştirdi! Obama, Rusya'nın bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu'nda çalışan diplomatlara ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi. İşte bu gelişmeler üzerine Rusya harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti. Ayrıca Moskova'daki iki binanın ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasının yasaklanmasını istedi. Ancak Rusya lideri Putin, ABD'nin seviyesine inmedi. Putin, "Karşılık verme hakkını saklı tutarak, sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz. Kimseyi göndermeyeceğiz" dedi. Buarada Lavrov, Rusya'nın ABDseçimlerine müdahale ettiğiiddialarının temelsiz olduğunusöyledi.
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