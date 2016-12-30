Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğü altında, Suriye'de sağlanan ateşkesin desteklenmesini öngören karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunduklarını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Churkin, Güvenlik Konseyi üyelerinin taslak metnin iyileştirilmesi yönünde, bazı önerilerde bulunduklarını, bunların metne sokulmasının sorun olmayacağını, Türk tarafı ile de hemen temasa geçileceğini söyledi.

Al Nusra örgütünün ılımlı bir muhalif mi yoksa terörist bir örgüt mü olduğuna ilişkin, ABD ile görüş ayrılıkları olduğunu belirten Churkin bu konunun da açıklığa kavuşturulduğunu söyledi.

Türkiye ve Rusya'nın kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için BM'ye el uzatmaya karar verdiklerini söyleyen Churkin, BM'nin Astana'da yapılacak toplantıya katılmasını beklediklerini, buradan da Cenevre görüşmelerinin yolunun yeniden açılabileceğini belirtti.