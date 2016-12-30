Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif ettiğini söyledi.
Rossiya-24 kanalına konuşan Lavrov, ABD'nin 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesini karşılıksız bırakmayacaklarını belirterek "Mütekabiliyet diplomasi ve uluslararası ilişkilerde kanundur" dedi.
Lavrov, "Dışişleri Bakanlığı olarak Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 31 ve St. Petersburg Başkonsolosluğundan 4 olmak üzere 35 Amerikalı diplomatın sınır dışı edilmesini önerdik. Ayrıca Moskova'daki 2 binanın ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasının yasaklanmasını teklif ettik" ifadelerini kullandı.
Lavrov, söz konusu iki yerin, ABD'li diplomatların dinlenmek için kullandığı Moskova yakınlarındaki "Serebryanıy Bor" tesisi ve bir depo olduğunu belirtti.
ABD 72 SAAT SÜRE VERMİŞTİ
ABD, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti.
kalan karakter 1000
rusyanin butun avrupadaki diblomatlarini yoluyacaklarini acikladilar turkiyede daha halen onunla sarmas dolas bakin oburleri basimiza olmadik isler asdilar valahi bu kaleslerde savas acarlar uzak durmak gerek bu katilden
ey abd şimdi masken düştü demekki suriyeyi karıştıran en büyük fitne senmişsin.Çünkü ateşkes imzalanınca sen bu işe giriştin.Allah senin hesaplarını alt üst etsin İnşaAllah,bizide memur kılsın
Türkiye de Barbar-ABDlileri ülkeden kovsun! Bilhassa Incirlik bütün ABD_Avrupa-Yarasalari icin DERHAL kapatilsin!
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.