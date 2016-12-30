Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'da görev yapan diplomatlarını sınır dışı etmeyeceklerini açıkladı.
Putin, yaptığı yazılı açıklamada, "Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Rus diplomatların ABD'den dönerek yeni yıl tatilini Rusya'da geçireceğini belirten Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Putin, ABD'nin yeni yaptırımlarını ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu durumun Rus-Amerikan halklarının ve dünya istikrarının zararına olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Obama'nın görevini bu şekilde tamamlamasından üzüntü duyduğunu dile getiren Putin; Obama, Trump ve Amerikan halkının yeni yılını kutladı.
ABD 72 SAAT VERMİŞTİ
ABD, Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etmişti.
'Topal Ördek' nedir?
İngilizcede 'topal ördek' anlamına gelen 'lame duck' terimi 'görev döneminin sonuna yaklaşan seçilmiş kişileri' tanımlamak için de kullanılıyor. ABD Başkanı Obama için de 2014 yılında 'topal ördek' yakıştırması yapılmıştı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki son iki yılını topal ördek' olarak geçirdiği yorumları yapılmıştı. ABD'de 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'nun 100 sandalyesinden 36'sını sandalyesini belirlemek için yapılan ara seçimlerden muhalefetteki Cumhuriyetçiler galip çıktığı için böyle bir deyim kullanılmıştı.
kalan karakter 1000
bence putin en doğru olanı yapıyor cünkü eski amerikan yönetimi giderayak savaş dahi her türlü krizi çıkarmaya çalışıyor trump un rusya ile iyi ilişkileri olduğunu biliyorlar
Yeni Dünya Düzeni nde kesinlikle olmayacak AB nin can çekişmesinin can sesleri ABD ye yansımalarıdır.DAES si kuranı doğrulayan TRUMP ın da bir hesabı olacaktır.2017 yılı AB nin hastalanma ve can suyundan aforoz edilişidir.
PUTINI bir DAHI ilan ediyorum ABD nin Gizli ve Acik ProvakaSiyonuna gelmeyip Gerilim Stratejisini tirmandirmadi TANSIYONU düsürdü. EskalaSiyonun Önüne gecti Saldirganin kim oldugu desifre Oldu ---> Obama ve Efendisi ciplak
Putin gaza gelmemiş, doğru karar vermiş. Ayrıca Putin'in LAVROV'u tekrardan gözden geçirmesini tavsiye ederiz. Geçmişinden dolayı LAVROV güven vermiyor. Geriye dönüp bakarsanız, Rusya'nın yaşadığı sıkıntıların, dış işleriyle alakalı olduğunu görürsünüz. Başkanımız, Putin'le doğrudan irtibat kurmasaydı, Rusya, Türkiye ilişkileri LAVROV'la bu noktaya gelemezdi. Bundan sonra da LAVROVla yapılan bütün görüşmeleri Putin'e de ayrıca duyurun.
Çin’de de bunun emarelerini görüyoruz. (Türkiye, Çin ile ilişki kurmaya kalktığında Çin’deki FETÖcü, Simith, Zombi, CIA her neyse, Uygurlara saldırıyor) Tıpkı MATRİX FİLMİNDEKİ SİMİTH ya da bir zombi sürüsü gibiler, örgüte dahil olanlar, insanlığını kaybediyor, Simithleşiyor ya da zombileşiyor. Kendi vatanları, vicdanları olmadığı için, amaçları uğruna 3. Dünya savaşı çıkarmaktan, ülkeleri, yerle bir etmekten, insanları çoluk çocuk katletmekten asla çekinmezler. Uzatmayalım, Rusya bir dönem kendi içinde bir temizlik yaptı, ancak tamamını ayıkladığını düşünmesin, amaçlarına ulaşana kadar, tekrar deneyeceklerdir. (Bu millet 15 Temmuzda ne büyük bir iş başarmış, hala hayret ediyoruz.)
Dünya genelinde çeşitli isimler altında, vatansız, vicdansız adamlardan oluşan bir takım örgütler, sadece bizde değil her ülkenin yönetim kadrolarına sinsice sızmışlar (Kimsesiz çocukarı devşirdiklerini düşünüyoruz. Devletimizin kimsesiz çocuklara sahip çıkıp yetiştirerek, memur kadrolarında değerlendirmesi çok isabetli.) Hepsi de bir doların üzerindeki piramidin tepesine hizmet ediyor. Şeytani aklın hizmetindeki bu adamlar, özellikle en güçlü ülkelere çöreklenip, bulundukları ülkeyi efendilerinin isteğine göre yönlendirebiliyorlar.
isde bu kotu bir karar ozaman onlar kim korduye gidecek ABD enin akli varise hemen diblomatlarini ceker
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