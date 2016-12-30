Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'da görev yapan diplomatlarını sınır dışı etmeyeceklerini açıkladı.

Putin, yaptığı yazılı açıklamada, "Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus diplomatların ABD'den dönerek yeni yıl tatilini Rusya'da geçireceğini belirten Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin, ABD'nin yeni yaptırımlarını ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu durumun Rus-Amerikan halklarının ve dünya istikrarının zararına olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Obama'nın görevini bu şekilde tamamlamasından üzüntü duyduğunu dile getiren Putin; Obama, Trump ve Amerikan halkının yeni yılını kutladı.

ABD 72 SAAT VERMİŞTİ

ABD, Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etmişti.



'Topal Ördek' nedir?

İngilizcede 'topal ördek' anlamına gelen 'lame duck' terimi 'görev döneminin sonuna yaklaşan seçilmiş kişileri' tanımlamak için de kullanılıyor. ABD Başkanı Obama için de 2014 yılında 'topal ördek' yakıştırması yapılmıştı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki son iki yılını topal ördek' olarak geçirdiği yorumları yapılmıştı. ABD'de 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'nun 100 sandalyesinden 36'sını sandalyesini belirlemek için yapılan ara seçimlerden muhalefetteki Cumhuriyetçiler galip çıktığı için böyle bir deyim kullanılmıştı.