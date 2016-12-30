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Prensesine gitti

Sinema dünyası, ünlü film yıldızı anne-kızın peş peşe ölümüyle sarsıldı. Prenses Leia’nın ölümüne dayanamayan annesi de hayatını kaybetti

Prensesine gitti
ABD'li ünlü sinema yıldızı (60), geçtiğimiz Cuma günü uçaktan inerken kalp krizi geçirdi. Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin ünlü oyuncusu Prenses Leia'ya hayat veren Carrie Fisher, hastanedeki üç gün süren yaşam savaşını kaybetti. Sinema dünyası, Fisher'in ölümünün ardından 24 saat geçmeden acı bir haber daha aldı. Kızının acısına dayanamayan ünlü sinema sanatçısı Debbie Reynolds da kalp krizi geçirdi. Los Angeles'taki evinde aniden bayılan 84 yaşındaki Reynolds da hayata gözlerini yumdu.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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