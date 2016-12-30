Prensesine gitti

ABD'li ünlü sinema yıldızı Carrie Fisher (60), geçtiğimiz Cuma günü uçaktan inerken kalp krizi geçirdi. Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin ünlü oyuncusu Prenses Leia'yahayat veren CarrieFisher, hastanedeki üç gün süren yaşam savaşını kaybetti. Sinema dünyası, Fisher'in ölümünün ardından 24 saat geçmeden acı bir haber daha aldı. Kızının acısına dayanamayan ünlü sinema sanatçısı Debbie Reynolds da kalp krizigeçirdi. Los Angeles'taki evinde aniden bayılan 84yaşındaki Reynolds da hayata gözlerini yumdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.