Morales’e iftira atıldı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in porno izlerken yakalandığı iddia edildi. İngiliz medyasının bu iddiası yine gerçeği yansıtmıyordu. Videonun dolaşıma girmesinden kısa bir süre sonra görüntülerdeki kişinin Paraguaylı bir gazeteci olduğu anlaşıldı. Paraguaylı gazeteci, kendisinin yer aldığı görüntülerin çok daha net açıdan çekilmiş farklı bir görüntüsünü Facebook sayfasından paylaşınca gerçek ortaya çıkmış oldu.