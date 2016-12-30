Morales’e iftira atıldı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in porno izlerken yakalandığı iddia edildi. İngiliz medyasının bu iddiası yine gerçeği yansıtmıyordu. Videonun dolaşımagirmesinden kısa bir süre sonragörüntülerdeki kişinin Paraguaylı birgazeteci olduğu anlaşıldı. Paraguaylı gazeteci, kendisinin yer aldığı görüntülerin çok daha net açıdan çekilmiş farklı bir görüntüsünü Facebook sayfasından paylaşınca gerçek ortaya çıkmış oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.