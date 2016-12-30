Korku birliği!

Berlin'de 12 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısı, sadece Almanya değil, Avrupa genelinde büyük paniğe neden oldu. Ardından istihbarat servislerinin yılbaşı kutlamalarında da terör eylemi ihtimalini öne sürmesi, Avrupa ülkelerindeki korkuyu zirveye çıkardı. Özellikle Almanya ve Fransa'da terör alarmı üst seviyeye çıkartıldı. Aynı şekilde Belçika, İtalya, İspanya ve Hollanda'da emniyet güçlerinin izinleri iptal edildi. Yılbaşı kutlamalarının değişmez merkezleri olan Paris, Berlin, Roma ve Viyana gibi kentlerde terör korkusu turizmi de olumsuz etkiledi. Yeni yıl için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 20'lere varan düşüşler görüldü. En büyük düşüşün, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Paris'te olduğu belirtildi. Geçen yıla göreyüzde 30'luk bir düşüş yaşayan Paris'tebirçok otel, yüzde 40'a varan indirimleregitti. Fransa'nın Lyon kentinde de asker, kent merkezine indi. Bazı kutlamaların iptal edildiği Lyon'da yaşayanların, yeni yıla evde girmeyi planladıkları açıklandı.
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