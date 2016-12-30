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Helikopterden atarım

Helikopterden atarım
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, daha önce bir adamı helikopterten aşağı attığını belirterek, yolsuzluk yapan kişiler için yine aynısını yapabileceğini söyledi. Bu açıklama, ülkede büyük destek buldu. Duterte'nin söylediği olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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