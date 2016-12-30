Hain yuvası

ALMANYA'DAN SİGORTA!
Haklarında "dön emri" çıkarılan şüphelilerden 200'ü yurda dönmezken, diğer 37 kişi ise yurda dönüş yaptı. Ancak FETÖ'nün tepe yönetimi, yine rahat durmadı. Örgütün, NATO görevi sona erdirilen ve haklarında "dön emri" çıkarılan FETÖ'cülere, "Türkiye'ye dönmeyin, bulunduğunuz ülkelerde 'iltica' talebinde bulunun" diye talimat verdiği ortaya çıktı. Bu talimatı, "şüpheli" bir binbaşının ifadesi de doğruladı. FETÖ'cü askerlerin NATO lojmanlarında barındığı aktarıldı. Almanya NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nda görev yapan binbaşı, komutanlarının "Ülkemiz işgal altında, dönmemiz faydalı değil. Ülkemizi kurtarmak için daha faydalı işler yapacağız. Bir gün üniformamızı giyip daha yararlı olacağız. Almanya'da kalın. Alman hükümeti bin 200 euro civarında para yardımında bulunuyor. Sağlık sigortası ve çocuklar için ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor. Belediyeler de destek veriyor" dediğini açıkladı. Yine aynı yerde görev yapan bir diğer binbaşı da ifadesinde komutanlarının "Türkiye'ye dönmeyin. Gerekirse biz size destek oluruz. Döndüğünüzde suçlu-suçsuz herkesi içeri atıyorlar. Bir gün ülkeye dönüp hizmet edeceğiz. Bizi dinlemeyip dönen akılsızlar boş yere hapis yatıyor" dediğini anlattı. Ayrıca örgütün verdiği talimat doğrultusunda Belçika'da kurmay albay ve yarbay rütbesindeki 23 FETÖ'cünün iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Belçika'daki 140 askerden 78'i hakkında adli işlem yapıldığı da vurgulandı.
FETÖ'CÜLER BU LOJMANLARDA KALIYOR
Darbe girişiminin ardından NATO görevi sona erdirilen ve haklarında "dön emri" çıkarılan FETÖ'cü askerlerin NATO lojmanlarında barındığı kaydedildi.
Yüksel TEMEL
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