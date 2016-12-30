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'tan Vladimir 'e destek!

'nin 45. Başkanı , ABD ve arasındaki diplomat krizi hakkındaki ilk tepkisini verdi.

Donald Trumptan Vladimir Putine destek!

Başkanı Barack , "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında 'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir , "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.



Putin'in bu hamlesinin ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "Harika bir hareket. Onun (Putin) çok akıllı olduğunu hep biliyordum" ifadelerini kullandı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 23:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

dikkat edin obama başkanlığı vermemek için daha tehlikeli yollara başvurabilir. ekstra dikkatli olmak lazım, bu 3 son hafta.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.12.2016 23:47
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