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10 yıldır Genel Sekreterliği görevini yürüten Ban, personele ederek BM'den ayrıldı

Ban Ki-mun BMye veda etti

Genel Sekreteri , 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele ederek BM'den ayrıldı.

Ban, ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek için toplanan personele teşekkür ettikten sonra BM'den ayrıldı.

-Ban, Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarına katılacak

Ban, Genel Sekreter olarak New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına da katılacak. Ban, yeni yıl kutlamalarının sembolü olan geleneksel kristal top düşürme töreninde, topu düşürecek düğmeye basacak.

BM'nin 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta göreve başlayacak.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 22:09
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