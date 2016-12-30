Azerbaycan: İran iç işlerimize karışamaz

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, İran’ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını söylerken, Milletvekili Kudret Həsənquliyev ise İran’nın Azerbaycan’a hücum etmesi durumunda, haritadan silineceğini ve yerinde 5 devlet oluşacağını söyledi.
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, İran'ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını söyledi. Azeri Apa Haber Ajansı'nın haberine göre, Milletvekili Kudret Həsənquliyev Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda İsrail Başbakanı'nın Bakü'ye seferinden sonra İran'ın Azerbaycan'a karşı sergilediği tehditkar açıklamaların cevapsız kalmaması gerektiğini söyledi. Hesenguliyev, İran Savunma Bakanı'nın "Azerbaycan'ın İsrail'le yaklaşmasına tahammül edemeyiz''açıklamasına karşın, İran'ın Azerbaycan'a karşı daha da sertleşmesinin büyük sorunlara yol açacağını söyledi.
"İRAN HARİTADAN SİLİNİR"
Hesenguliyev, İran'nın Azerbaycan'a hücum etmesi durumunda, İran'nın haritadan silineceğini ve yerinde 5 devlet oluşacağını söyledi. Milletvekilinin açıklamasının ardından, Azerbaycan Meclis başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayarak: "İran Cumhurbaşkanı da Ermenistan'ı ziyaret etti, biz onlara karşı bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine karşılıklı saygı göstermelidir "dedi
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bölgemizde bir bu eksikti.
iRAN hiristiyanliga hizmet eden bir kurum ile yönetiliyor humeyniyi getirip sahi bosa indirmediler hepsi plan proje.Gönül ister bütün mezhepler iSLAM Bayragi altinda birlesip birlik olsun ama bu SIA,lar esrar eroin ceke ceke kafalari kurumus bir ülke olmuslar.Allah sonlarini hayr etsin bu iRAN,in AZERBAYCAN TÜRKIYENIN CANIDIR TÜRKIYEDE AZERBAYCANIN CANIDIR ET ILE TIRNAKTIR SANKI BUNU bilmeyen dünyada bosa yasiyordur.
insallah, islam sarigina burunmus johudi pers seyttanlarini tarumar edmenizde allah yardim eder
İran Orta doğuda İsrailin görevini üstlenmiş durumdadır. İsrailden daha fazla Orta doğuyu karıştırıyor.Müslüman ülkeler zarar görüyor.
iran tarihinde hiçbir kafir ülkeyle savaşmamıştır.savaştığı ülkeler hep müslümandır. islamın baş belasıdır.
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