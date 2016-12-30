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Esed'in tahriklerine rağmen uygulanıyor

Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Suriye'deki in zaman zaman tarafından ihlal edildiği öğrenildi.

Ateşkes Esedin tahriklerine rağmen uygulanıyor

Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında gece yarısı yürürlüğe giren , rejim güçlerinin yer yer saldırılar düzenlemesine karşın büyük ölçüde uygulanıyor.

Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasında ilan edilerek gece yarısı başlayan ateşkes devam ediyor.

AA muhabirlerinin cephe hatlarındaki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Hama'nın Soran ilçesi, İdlib'in Cisr Şugur ve Cebel ez-Zeviye kırsalı, Dera'daki Eski Gümrük bölgesi ve Yavda Köyü ile Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne, Beşşar Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarınca zaman zaman saldırılar düzenlendi.

Rejim güçleri saldırılarda muhaliflere karşı top ve havan gibi ağır silahlar kullanırken, hava saldırısı gerçekleşmedi.

Muhalif güçlerde ve sivillerde can kaybı yaşanmadı.

Yerel kaynaklar, ateşkesin rejim güçlerinin bazı ihlallerine rağmen büyük ölçüde korunduğunu bildirdi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 11:36
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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tersinim ger&#231;eği tersinim gerçeği

Sadece esed mi? Barışı istemeyen "aç kurt" ve uşaklarının işi. Umarım barış bozulmaz.Birilerinin elleri böğürlerinde kalır.

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evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 20:34
d&#252;r&#252;st dürüst

Esed'i son saniye kurtaran ABD idi şimdi diyet ötemesi isteyebilir,burda Rusyanın tavrıda TC.için bulunmaz bir test etme fırsatı olur.Çok akıllı ve sabırlı olmak lazım.

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evet3
hayır0
cevapla 30.12.2016 15:01
ihpus2922 ihpus2922

Esed ,Putin'ten ödü kopar ve Putin'e çok şey borçlu.Ateş kesi bozamaz ,kafa yormayın !

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evet1
hayır0
cevapla 30.12.2016 13:25
ihsan ihsan

rus uyarsın garentör değilmi gerekirse müdahale etsin yoksa biz yapalım

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evet2
hayır0
cevapla 30.12.2016 12:37
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