Adı hep yaşayacak

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bir sergide uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bu, Batı'nın Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak için organize ettiği bir saldırıydı. Ancak beklenenin aksine, Türkiye ile Rusya daha da yakınlaştı. Hain saldırıda hayatını kaybeden Karlov'un adının ise ölümsüzleşmesine karar verildi. Türkiye'nin bazı illerinde caddelere 'Karlov'un adı verildi. Aynı şekilde Kremlin'in aldığı kararla, Rusya Federasyonu'na bağlı ülkelerin her kentinde bir caddenin adının 'Karlov' olarak değiştirileceğini açıkladı.