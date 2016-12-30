Adı hep yaşayacak

Rusya'nın AnkaraBüyükelçisi Andrey Karlov,bir sergide uğradığı silahlısaldırıda hayatını kaybetti. Bu,Batı'nın Türkiye ile Rusya'nınarasını açmak için organizeettiği bir saldırıydı.Ancak beklenenin aksine,Türkiye ile Rusya daha dayakınlaştı. Hain saldırıdahayatını kaybeden Karlov'unadının ise ölümsüzleşmesinekarar verildi. Türkiye'nin bazıillerinde caddelere 'Karlov'unadı verildi. Aynı şekildeKremlin'in aldığı kararla,Rusya Federasyonu'nabağlı ülkelerin her kentindebir caddenin adının 'Karlov'olarak değiştirileceğini açıkladı.
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