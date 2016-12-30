Rusya, Soçi kentinden havalandıktan dakikalar sonra Karadeniz'e düşen Tu-154 askeri uçağıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Enkazı arayan ekiplerin sudan çıkardığı üçüncü karakutuya ait olduğu sanılan film, tahrip olmuş durumda. Üç binden fazla kişinin katıldığı arama operasyonunda bulunan filmin bazı bölümlerinin kurtarıldığı ifade edildi. Rus medyası, Devlet Başkanı Putin'in görevlendirdiği 18 kişilik ekibin 7 ihtimal üzerinde yoğunlaştığını yazdı. Uzmanlara göre, uçağın elektronik sistemlerinin 'kör' edilmesiyle uçağın düşürüldüğü. Diğer 6 ihtimal ise şöyle:



* Uçak içindeki patlama ihtimali de araştırılıyor. Çünkü önceki gün çıkartılan cesetlerden ikisinin kararmış olduğu iddia edildi.

* Teknik arıza nedeniyle düşmesi de ihtimaller arasında. Ancak yetkililer, resmi açıklamalarda bunu dillendirse de iç yazışmalarda bu ihtimali düşük tuttu.

* Pilotaj hata ihtimali de gündemde. Ancak Rus uzmanlara göre, pilot Roman Volkov ülkenin en başarılı pilotlarından biri. O nedenle pilotaj hatasının son derece düşük olduğu ifade edildi.

* Uçağın kalkıştan önce bazı ayarlarıyla oynandığı iddiası da araştırılıyor. Teknik ekipten 2 kişi sorguda.

* Hava koşulları nedeniyle düşme ihtimalini öne süren Batı'ya tepki var. Uzmanlar, hava koşullarıyla ilgili hiçbir olumsuzluk yoktu. Bu iddia da araştırılıyor elbette. Ancak doğru olması muhtemel dışı.

* Kanatlarda sorun ihtimali de düşük. Sol kanattaki çatlak ve kırıkların uçuş öncesi olabileceği ve bunun da sabotaj olduğu gündemde.

