Yol Durumu
  1. DEAŞ'ın önemli ismi Rakka’da öldürüldü

’da devlet kurumlarına

Devlet Başkanı Poroşenko, son iki ayda devlet kurumlarına yaklaşık 6 bin 500 yapıldığını açıkladı

Ukrayna’da devlet kurumlarına siber saldırı

Devlet Başkanı , son iki ayda Ukrayna'da devlet kurumlarına yönelik yaklaşık 6 bin 500 düzenlendiğini belirtti.

Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, enformasyon güvenliğinin sağlanması ve siber saldırılarının durdurulması için gereken önlemler üzerinde çalışıldığını söyledi. Poroşenko, "Son iki aydır 5 devlet kurumuna ve 31 devlet bilgi kaynağına yaklaşık 6 bin 500 planlanmış siber saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Poroşenko, Ukrayna'ya yönelik siber saldırılara doğrudan veya dolaylı olarak Rus özel servisinin dahil olduğunu öne sürdü.
Etiketler: , ,
  • 29 Aralık 2016, Perşembe 21:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar