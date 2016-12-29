Tüp patladı!

Hollanda’da tüp bebek merkezi, bir skandala imza attı. 26 kadının yumurtalarının eşleriyle değil farklı bir erkekle döllendiği açıklandı. Tüm dünya şoka uğradı. Ailelerin DNA testi yaptıracağı ortaya çıktı
Hollanda'da bulunan Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi (UMC), bir skandala imza attı! Nisan 2015 ile Kasım 2016 tarihleri arasında "Prosedür hatası" yaşandığını açıkladı. Tüp bebek merkezinde26 kadının yumurtalarının eşleriyle değil yanlış birerkeğin sperm hücreleriyle döllendiği saptandı. Tüm dünya bu haberle şoka uğradı! 26 kadından dokuzunun çocuk sahibi olduğu, dördünün ise halen hamileliğinin sürdüğü ortaya çıktı. Ailelerin ilerleyen günlerde DNA testi için kuruma geleceğini söyleyen Tıp Merkezi şu açıklamayı yaptı: "UMC kurulu çiftlere bu haberi verdiği için oldukça üzgün. Döllenme sırasında tedavi altındaki bir çiftten alınan sperm hücreleri diğer 26 çiftin yumurtalarına girmiş olabilir. Yani söz konusu yumurtaları hedeflenen babanın spermleri dışında döllenmiş olabilir." Hastane sözcüsü ise yaşananskandalla ilgili tıp merkezinde çalışan bir teknisyenisuçlamayı tercih etti. Hollanda doğurganlık destek grubu Freya'da duruma tepki gösterdi. "Çocuk istemek hassas bir şeydir, insanların benimsediği yöntem konusunda yüzde yüz güven duymaları gerekir" dedi. Benzer bir olay 2012 yılında Singapur'da da meydana geldi. Kocasının spermini farklı bir erkekle karıştırdıklarını düşünen bir kadın kliniğe dava açtı. Bebeğinin, Kafkasyalı kocasından farklı cilt ve saç tonu taşımasından şüphelenen anne yapılan incelemede haklı çıktı.
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