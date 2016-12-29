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TIR operasyonu

TIR operasyonu
Berlin'de Noel panayırına TIR'la düzenlenen saldırından dokuz gün sonra bir zanlı daha gözaltına alındı. Saldırının faili olduğu düşünülen Anis Amri'nin ölmeden önce zanlı ile irtibatta olduğu açıklandı. Karlsruhe Federal Savcılığı, olayla ilgili soruşturmanın daha da derinleşeceğini açıkladı. Almanya'nın 2 kentinde 11 kişinin soruşturmada adının geçtiği, gözaltına alınmaları için çalışmaların tamamlandığı iddia edildi.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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